Massimo Caputi racconta le crisi delle romane su Il Messaggero. "Con il doppio pareggio subìto in fotocopia, allo scadere e in superiorità numerica, Roma e Lazio hanno certificato le loro difficoltà e i loro limiti. Le due squadre, diverse per caratteristiche tecniche e tattiche, hanno lo stesso problema: pagano le strategie sbagliate delle società".