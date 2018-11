Caputi sul Messaggero: "Ventura, scelte da stato confusionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive de Il Messaggero, analizza la giornata di Serie A e le dimissioni di Gian Piero Ventura dalla panchina del Chievo Verona. "Il campionato lascia spazio alla Nazionale di Roberto Mancini proprio quando l'ex ct Ventura si dimette dal Chievo. Esattamente un anno e un giorno dopo la catastrofica figuraccia dell'Italia contro la Svezia, e con 1 solo punto conquistato in quattro gare. La missione di salvare il Chievo è complicata, se non impossibile, proprio per questo la scelta di assumere l'incarico nonché quella di dimettersi a sorpresa, conferma lo stato confusionale del tecnico, oggi come allora".