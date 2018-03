Caputi sul Messaggero: "Da Hugo a Silva: il calcio scrive poesie di vita"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Le lacrime versate, il sincero dolore e lo straordinario affetto mainifestati in questi tristi giorni da ogni parte d'Italia nel ricordo struggente di Davide Astori, ci hanno dimostrato che il calcio può essere migliore". Lo scrive, nel commento in taglio basso della prima delle pagine sportive, Massimo Caputi su Il Messaggero. "Da Vitor Hugo a Immobile, da Dybala ad André Silva: quattro calciatori per altrettante storie, completamente diverse, tutte da raccontare".