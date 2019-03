© foto di Federico Gaetano

"Se l'esonero di Di Francesco e l'anticipato addio di Monchi hanno certificato il fallimento del progetto tecnico, la Roma ha comunque ancora 12 gare per salvare la propria stagione". Lo scrive Massimo Caputi su Il Messaggero oggi in edicola. "La concorrenza non è solo agguerrita, ma addirittura aumentata al punto che in ballo, oltre alla qualificazione per la Champions del prossimo anno, c'è perfino quella in Europa League. E' questo il senso del campionato alla luce dei risultati e delle prestazioni di tutte le squadre coinvolte e praticamente racchiuse in un fazzoletto. Tra queste c'è la Lazio che a Firenze ha perso una grande opportunità".