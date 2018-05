Caputi sul Messaggero: "Juve e Napoli, i meriti di vincitori e vinti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fondo del lunedì nella prima delle pagine sportive de Il Messaggero di Massimo Caputi. "A 180 minuti dal termine, scorrono i titoli di coda per lo Scudetto. La Juventus ha in tasca il settimo titolo consecutivo, record e impresa ai quali bisogna rendere merito. Il Napoli è crollato sul più bello ma ciò non toglie che si meriti i più sinceri complimenti per essere stata l'unica squadra che nelle ultime stagioni abbia contrastato più a lungo i bianconeri".