Carboni: "La Juve mi piace molto ma col Valencia deve stare attenta"

Amedeo Carboni oggi vive a Barcellona, ma è stato a Valencia per quasi vent’anni, 9 dei quali passati a correre su e giù per la fascia sinistra di Mestalla. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport in merito alla gara di stasera tra gli spagnoli e la Juventus: "Che partita mi aspetto? Con un chiaro favorito, la Juventus, che però dovrà fare una grande partita per vincere: il Valencia non è partito bene ma la Champions è sempre un’altra storia, in città c’è grande entusiasmo e la squadra è buona. Le armi migliori di Marcelino? La rapidità nella transizione: Rodrigo, Guedes e Soler hanno fiato, gamba e piede. Non hanno problemi a correre e hanno la tecnica per farlo con intenzioni serie. La Juve farà la partita ma deve stare attenta, il Valencia non va sottovalutato. La Juve? Mi piace tanto. È una grande squadra perché anche quando soffre rimane sempre in partita. Vuol dire che è matura per qualsiasi traguardo. Dybala? È uno di quei giocatori che hanno un po’ tutto ma che può avere un futuro importante solo se sarà bravo a trovare continuità. Il giocatore forte si vede anche quando gioca male e lui deve superare quello scalino".