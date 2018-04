Careca: "Innamorato di Napoli, credo ancora allo Scudetto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite un videomessaggio mandato in onda da Sky Sport. "Scudetto? Io sono innamorato di questa città, di questo popolo. Per questo ci credo ancora, anche se è un po' difficile. Noi che abbiamo vissuto questa esperienza spettacolare abbiamo ancora questa fiducia. Contro la Juventus sarà una gara difficile, ma ci credo. Andiamo con tutti i tifosi e portiamo anche San Gennaro. Speriamo di fare una bellissima partita, portando a Napoli un gran risultato", le parole dell'ex calciatore riportate da Tuttonapoli.net.