Carlo Pellegatti: "Pioli è il Pretre del Milan, dovrebbe dirigere il concerto di Capodanno"

Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, negli studi di 'Milan TV' ha commentato la vittoria del Milan contro lo Sparta Praga che ha permesso ai rossoneri di superare al fotofinish il Lille in testa al gruppo H: "Sono entusiasta, queste partite quando le affronti e sai le difficoltà non sono facili. Stefano Pioli è il nostro George Pretre, dovrebbe andare a dirigere il concerto di Capodanno. Bellissimo il gol di Hauge e poi Tatarusanu, che a due minuti dalla fine compie un intervento decisivo, è stato bravissimo. Sono entusiasta, Milan commovente per il modo in cui ha giocato. Tonali è stato autorevole e mi è piaciuto molto anche Daniel Maldini".