Carlos Bianchi: "Messi il migliore di sempre. Neymar da Pallone d'Oro"

Nel giorno del suo compleanno (69 anni) Carlos Bianchi ha eletto Messi come miglior giocatore della storia. "E' il più forte di tutti i tempi anche se non ha vinto un Mondiale", ha detto in un'intervista a Le Parisien. "Dopo Messi e Ronaldo, Neymar è il miglior giocatore e sarà il prossimo Pallone d'oro. Ha un talento unico, in campo è sempre dove meno te lo aspetti".