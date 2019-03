© foto di Insidefoto/Image Sport

Gedeone Carmignani, ex portiere e allenatore, ha commentato sulle pagine di sportparma.com la vittoria blucerchiata sul campo del Mapei Stadium: "Sassuolo in versione no, contro una Sampdoria in forma strepitosa che ha sfruttato alla grande le ripartenze, cioè le armi migliori del Sassuolo. Squadra impotente a livello difensivo, prende tanti gol. Di contro una Samp convinta di quello che fa, di quello che propone l’allenatore, è sicuramente squadra più matura, soprattutto a livello individuale", riporta SampdoriaNews.net.