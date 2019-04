© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore Daniele Carnasciali è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul turno infrasettimanale di Serie A: "Il Napoli questa sera avrà la testa forse già all'Europa League, e l'Empoli potrebbe approfittarne. Per la squadra di Andreazzoli oggi sarebbe una vittoria fondamentale per la sfida alla salvezza. L'Atalanta? Gioca bene, può ancora ambire a un posto in Champions League. L'Inter? Deve assolutamente fare risultato, in virtùanche di tutti problemi che ha avuto con Icardi. La Roma? Conoscendo Ranieri, sta diventando matto per cercare di far uscire la squadra da questa situazione. La Fiorentina è una di quelle squadre che può vincere e perdere con tutte. Deve stare attenta a una squadra giallorossa ferita e arrabbiata".