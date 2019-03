© foto di Federico De Luca

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli di Maradona nonché attuale dirigente dell'Udinese ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: "La Juve è una società grandiosa che fa le cose in grande. Stasera lo stadio sarà pieno per sostenere una squadra che si gioca la partita della vita. Penso che i bianconeri scenderanno in campo con la ferocia che li contraddistingue. Poi c'è il fattore Ronaldo: ce la metterà tutta perché è il primo a non voler uscire in anticipo dalla Champions".