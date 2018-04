Carpi, Calabro: “Salvezza raggiunta”

Carpi Avellino 0-0

Col pareggio contro l’Avellino il Carpi raggiunge la quasi matematica salvezza ed il tecnico dei biancorossi Antonio Calabro è decisamente soddisfatto: “Il bilancio della stagione è a mio avviso positivissimo, nonostante nelle ultime 5 gare abbiamo fatto solo due punti, siamo riusciti a raggiungere quota 50 punti a quattro giornate dalla fine ed è un gran risultato. Siamo una squadra giovane e l’obiettivo salvezza è stato raggiunto con largo anticipo e dobbiamo essere orgogliosi di questo. Sulla gara – prosegue Calabro – il caldo si è fatto sentire, credo che in questo momento il calo che abbiamo avuto sia dovuto più a fattori mentali che non di tenuta fisica ed è per questa ragione che alla fine è parso quasi che ci accontentassimo del pareggio”. Le ultime battute del mister biancorosso sono sull’Avellino: “Non riesco a spiegarmi come mai l’Avellino sia invischiato nella lotta salvezza nonostante sia una squadra con giocatori importanti. La classifica è per loro bugiarda e credo che alla fine riusciranno a salvarsi”.