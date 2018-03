Carpi, Calabro: "Gara tutto cuore, punti che valgono doppio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara contro la Ternana, il mister del Carpi, Antonio Calabro, analizza così la vittoria ottenuta: "I ragazzi hanno fato una gara di cuore, con cose buone e meno buone, ma bisogna dare merito anche a chi lavora dietro le quinte. Tutto ciò ci deve fare capire che per vincere le partite il Carpi deve mettere in campo le sue prerogative, il cuore ed il sacrificio", si legge su CarpiCalcioNews.it. "Oggi i punti valevano doppio, non solo per la Ternana ma anche per noi. Si tratta di un Carpi fatto di uomini, perché dopo una batosta ci siamo sempre alzati. Un plauso anche a chi ha stretto i denti nonostante la forma non ottimale, come Melchiorri".