Carpi, in arrivo Stefanelli come direttore sportivo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Carpi cambia volto. Nei prossimi giorni verrà infatti presa una decisione definitiva sia per il ruolo di direttore sportivo che per quello di allenatore. Come ds è in arrivo Stefano Stefanelli, ex Pesaro, che prenderà il posto di Lauriola. Per il ruolo di allenatore è invece favorito Marcello Chiezzi, ex Castelfranco, ma piace anche il profilo di Zironelli del Mestre. Settimana prossima sarà il presidente del club stesso a prendere una decisione definitiva. Riporta Gianlucadimarzio.com.