Carpi, trovato l'accordo per l'installazione della nuova curva del Cabassi

Fonte: http://www.carpifc.com

Il Carpi FC 1909 comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per l’installazione di una nuova struttura definitiva nella curva Bertesi-Siligardi dello stadio Cabassi. Terminato il noleggio biennale dell’attuale struttura, il Club ha deciso di acquistare da un’impresa leader del settore una soluzione definitiva che non differirà in aspetto e capienza da quella attuale. Contestualmente, si è provveduto ad acquistare le sedute con schienale per la nuova curva Bertesi-Siligardi e anche per i restanti settori dello stadio Cabassi che non ne sono ancora provvisti (Distinti, curva Ospiti e Tribuna Biancorossa). I lavori inizieranno il 1 luglio e si concluderanno il 30 luglio.