Carragher ricorda Istanbul 2005: "Ho ancora nitida l'immagine della parata di Dudek"

Jamie Carragher ricorda la notte del 25 maggio 2005, quando col suo Liverpool fu protagonista della più clamorosa rimonta della storia del calcio: la partita contro il Milan, passata dallo 0-3 a 3-3 in 6' in una finale di Champions League, poi vinta dai reds: "Istanbul. Solo la parola ti fa sentire fortunato di averne fatto parte. Un onore e un privilegio. È l'unico momento della mia carriera in cui mi piacerebbe tornare. Abbiamo trascorso una fantastica serata in hotel dopo la partita, con i ragazzi, il presidente e il manager che hanno tenuto i discorsi. Ma quando siamo tornati a Liverpool, accolti dai tifosi, è stata la vera festa. La finale è stata un mercoledì e ho continuato a bere fino alla domenica sera!". Sulla famosa parata di Dudek su Shevchenko ai supplementari: "Lo posso ancora vedere nitidamente. Ero distante cinque metri, il tempo si era fermato. Tutti si fermano, smettono di respirare. Ora o mai più. E poi: 'Oddio, l'ha salvata'. Impossibile".