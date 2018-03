Carraro sul Napoli: "Ho sofferto per il fallimento del 2004"

© foto di Federico De Luca

Parla Franco Carraro, ex presidente della Lega, della Federazione e del Coni, tuttora membro del Comitato Internazionale Olimpico che ieri - nei saloni del Tennis Club Napoli - ha presentato il suo libro. Carraro è tornato sul fallimento del Napoli, nell'estate 2004: "Ho sofferto tanto per aver preso delle decisioni sgradevoli per il Napoli, ma io ho solo cercato di applicare il regolamento. È stato brutto e molto difficile non poter più venire da queste parti, ora sono davvero felice di poterci essere", le parole riportate da Il Mattino.