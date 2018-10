Carrera ed il regalo ai suoi ex giocatori: tutti a pranzo, tranne Glushakov

© foto di Federico De Luca

L'ultimo regalo di Massimo Carrera ai suoi giocatori. L'ormai ex allenatore dello Spartak Mosca, esonerato per i recenti risultati negativi, ha portato i suoi ex giocatori a pranzo per salutarli. Tutti presenti tranne Denis Glushakov, escluso dalla rosa più di due mesi fa per aver messo un like su Instagram a un post contro Carrera.