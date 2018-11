Carrera su Pogba: "Alla Juventus ci impressionò subito"

“Thiago ha fatto una grande partita, il primo tempo del PSG è stato davvero importante. Mentre nella ripresa il Napoli ha giocato venti minuti di grande livello, il pareggio alla fine è il risultato più giusto”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del PSG Thiago...

Massimo Carrera, ex vice di Antonio Conte ai tempi della Juventus, a Tuttosport ha parlato di Paul Pogba. "Dimostrò di essere un giovane con potenzialità importanti, sopra la media. Dopo 3-4 allenamenti con noi ricordo una conversazione tra noi componenti dello staff tecnico, eravamo tutti stupiti da lui e dalle prospettive che avrebbe potuto avere nel giro di poco tempo".

