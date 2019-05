Carrera sul derby: "Gara dove si azzera tutto. Chiellini man of the match"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Carrera, ex difensore della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di questa sera:

Peserà più l'esperienza della Juve o la fame del Torino? "In un derby si azzera tutto. Non è mai una partita prevedibile".

Chi brillerà più nella sfida? "Penso un difensore come me. Magari Chiellini che dovrà marcare Belotti. Da capitano dovrà passare ai compagni il messaggio che in un derby non è possibile staccare la spina".