Carrizo: "Non volevo tornare alla Lazio, sarei rimasto volentieri al River"

Juan Pablo Carrizo ha raccontato ai microfoni di TNT Sports di quando lasciò la Lazio per trasferirsi in prestito al Real Saragozza e al River Plate. Il portiere argentino avrebbe preferito restare in Argentina: "Io volevo rimanere nel River, il peggio era passato e non era il momento di andar via. Però l'opzione di acquisto era di sei milioni di dollari, feci tutto il possibile per rimanere e ritardai il ritorno in Europa. Mi sarei dovuto presentare alla Lazio all'inizio di giugno e arrivai solamente alla metà. In quel momento decisi di non parlare per rispetto dei tifosi. Parlai con Almeyda e gli dissi che volevo continuare a lottare, lui mi risposte che dovevo andare in Europa perché il club si stava ricostruendo", riporta lalaziosiamonoi.