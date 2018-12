© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Parliamo di uno strumento essenziale in un calcio moderno così veloce e difficile". Intervistato da Il Mattino, l'ex designatore Paolo Casarin parla del VAR. E della possibilità di una maggiore apertura degli arbitri al confronto coi media: "Si tratta di un argomento a me molto vicino, perché io per primo l'ho fatto nel 1983 e fui squalificato per un anno per aver contestato il sistema di comportamento di molti colleghi".