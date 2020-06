Casarin e i 5 cambi a partita: "Stop una volta finita l'emergenza. Si snatura il gioco"

Paolo Casarin, storico ex fischietto di Serie A, ha commentato attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport l'introduzione fino al termine della stagione dei cinque cambi a partita: "Passata l’emergenza si deve tornare indietro, non ho dubbi. Una delle valutazioni fatte da chi proponeva l’aumento dei cambi è quella di ovviare a tenere in campo giocatori fisicamente stressati. È vero, ma stiamo attenti: il rischio è di snaturare il gioco, a cambiarne l’anima. Ora i 5 cambi hanno un senso per combattere gli infortuni, dopo possono contribuire a fare un gioco a chi ha la panchina più forte. Adesso va bene, dopo torniamo al calcio. Che ha delle basi e questa è una di quelle"