Casarin: "In Serie A la nuova moda è chiedere penalty ingiustificati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul tema delle polemiche arbitrali interviene dalle colonne del Corriere della Sera anche l'ex arbitro ed ex designatore arbitrale Paolo Casarin. In primis sul contatto Kjaer-Llorente in Atalanta Napoli: "Danneggiamento prevalente sull’azzurro. Giacomelli non interviene e subito dopo Ilicic pareggia. Grande tensione, proteste con l’arbitro, espulso Ancelotti. Il lungo colloquio tra l’arbitro e Banti, alla Var, non modifica la scelta di Giacomelli".

Casarin poi interviene anche sul tema della linea generale della condotta arbitrale in questa stagione: "Il diluvio di rigori finora concessi, non sempre condivisibili, ha modificato sensibilmente il giudizio comune sull’entità dei falli in area e portato a richiedere penalty ingiustificati".