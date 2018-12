© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Casarin, storico arbitro italiano ora opinionista, ha parlato nel corso di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai Uno: "Sono sbagliate le disposizioni. Gli arbitri sono due: è un fatto storico e consolidato. E' una novità importante che non vuole essere capito. C'è un protocollo che fa ridere. Rocchi ha un arbitro a disposizione per aiutarlo a scegliere bene. Il prestigio dell'arbitro non cambia con una decisione presa da una persona davanti allo schermo. E' arrivata un'epoca con due arbitri che arbitrano insieme e alla pari. Deve essere accettato questo. Come si fa, quando tutto il mondo vede questo rigore, e l'arbitro non lo fischia perché non va a vederlo allo schermo. Che calcio è questo?".