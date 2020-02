Casarin: "Rigori e mezzi rigori. Prese alla lettera le indicazioni Ifab"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cartellini a pioggia, rigori e 'mezzi rigori'. L'Italia prende alla lettera le indicazioni dell'Ifab". Questo il titolo dell'analisi presente sul Corriere della Sera, a cura dell'ex arbitro Paolo Casarin. In primo piano, ovviamente, le molte decisioni arbitrali che hanno scatenato polemiche nell'ultimo turno di campionato: "Alla 22esima di serie A - si legge - gli arbitri hanno fischiato secondo le indicazioni del loro designatore che, ovviamente, ha messo in atto rigorosamente le raccomandazioni dell'Ifab. Come era facile prevedere anche ieri sono stati fischiati molti rigori (8), fischiati più falli degli ultimi anni. Questo è stato chiesto, da agosto, agli arbitri e questi sono i risultati che mostrano la volontà dell’Ifab di aumentare la severità in generale".

Sulle polemiche di Juventus-Fiorentina, Casarin sottolinea in particolare: "Ci sono stati anche tanti mezzi rigori fischiati, come quello a danno della Fiorentina, che probabilmente è previsto nel progetto dell’lfab. Non bastasse la Var è ancora in fase iniziale con compiti mescolati tra arbitri di campo e arbitri di scrivania. In Europa, salvo l’Italia, nessun segue così fedelmente l’Ifab eppure ognuno pensa di essere nel giusto".