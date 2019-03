© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interessante lettura della giornata arbitrale data da Paolo Casarin sulle colonne de Il Corriere della Sera. "Rizzoli ha designato sette internazionali per il controllo tecnologico in grado di completare e correggere, se necessario, le decisioni dell'arbitro centrale. Le altre tre gare, le più importanti, hanno avuto il doppio arbitro internazionale nelle due funzioni. Lo schieramento italiano più ricco di esperienza arbitrale tradizionale e con la Var, che non poteva che produrre un segnale significativo di regolarità".