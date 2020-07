Casarin sul boom dei calci di rigore: "Nuova applicazione che annulla sudditanza psicologica"

In Italia è boom di calci di rigore. Nelle 30 giornate di Serie A disputate finora sono ben 152 i penalty assegnati, con un incremento nelle gare post lockdown. Una situazione che vede il calcio italiano in vetta ad una speciale classifica su tutti gli altri campionati maggiori del Vecchio Continente. Su questo tema Paolo Casarin, storico ex fischietto di Serie A, ha scritto un fondo sulle colonne del Corriere della Sera: "Sembrerebbe che la concessione generosa del rigore - si legge - sia il miglior modo per apparire uniformi nella decisione. Tutti avranno i rigori, sia le piccole sia le grandi, sia in casa sia fuori. Una ventata di applicazione nuova che pare annullare la storica sudditanza psicologica. In sintesi, visto il numero straordinario dei rigori concessi, invece che dibattere sul fallo di mano involontario o volontario bastava dire: «Noi nel dubbio concediamo il rigore a tutti»".