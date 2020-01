Casarin sul CorSera: "Arbitri promossi Le proteste sono immotivate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Casarin, ex arbitro, analizza sulle pagine del Corriere della Sera gli ultimi episodi arbitrali del campionato: "Calvarese al derby di Roma, giocato con correttezza. L’arbitraggio è di livello e i giocatori sembrano condividere ogni fischio. Anche la concessione di un penalty, per un contatto casuale di gambe tra Kluivert alle spalle di Patrik, che Calvarese va a rivedere su sollecitazione del Var Mazzoleni e cancella il rigore. Giusto e condiviso. Mariani, internazionale, con Rocchi Var per il governo di Napoli-Juve. Primo tempo con gioco lento e qualche fallo. Il gol del Napoli non trasforma la partita: solo un incremento dei falli e delle ammonizioni che Mariani distribuisce con eccesso di zelo tecnico. Manganiello per Inter-Cagliari, accompagnato da molte proteste. Comincia il Cagliari per il gol di Lautaro preceduto da una sua spinta sulle spalle di un difensore sardo. Banti, alla Var, conferma la segnatura. Nel finale, dopo il pareggio, un fallo inesistente a metà campo contro l’Inter scatena le proteste esagerate di Lautaro che viene espulso. Le proteste dei calciatori sono ormai diffuse sui campi e tendono a crescere, così come i provvedimenti disciplinari per interventi pericolosi sulle gambe".