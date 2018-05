Casellati: "Cultura dello sport come momento di aggregazione e gioia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha parlato ai microfoni di Rai Sport nell'intervallo del match fra Juventus e Milan: "In Italia c'è la necessità di introdurre nelle scuole l'educazione dello sport ma anche la pratica. Lo sport educa e significa competizione leale ma anche rigore, disciplina e solidarietà".

Il calcio e la violenza.

"Le normative ci sono, le leggi però sono necessarie ma non sufficienti. Insieme alle leggi occorre ci sia un percorso per implementare quella che è la cultura dello sport come momento di aggregazione ma anche di gioia".

Speriamo si possano fare passi avanti.

"Ce lo auguriamo perchè questo sarebbe un passo importante per il calcio, disciplina più amata dagli italiani".