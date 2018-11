© foto di Federico Gaetano

Pierluigi Casiraghi, ex attaccante della Lazio, ha parlato della formazione biancoceleste attraverso le colonne di Lalaziosiamonoi.it. "Chance in campionato? Le gerarchie di quest’anno sono più o meno le stesse dell’anno scorso. La Juventus è superiore a tutte, poi c’è il Napoli. Vedo equilibrio tra quelle che vengono dietro, si lotterà fino alla fine per il terzo e il quarto posto. Ora sarà importante la partita tra Lazio e Milan, è un’occasione da sfruttare perché parliamo di uno scontro diretto. Queste gare vanno vinte se vuoi arrivare tra le prime quattro", le parole dell'ex calciatore.