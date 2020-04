Casiraghi: "Mi rivedo in Belotti. E sono felice che ora Vialli stia meglio"

Pierluigi Casiraghi, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche su alcuni "colleghi" di reparto: "Quale attaccante moderno ricorda Casiraghi? Forse Belotti, che però assomiglia a tanti attaccanti come Boninsegna, Vieri: ha le caratteristiche proprie della prima punta. Il coraggio e la voglia di lottare sono state le mie armi migliori e ho provato sempre a sfruttarle".

In bianconero Casiraghi ha condiviso lo spogliatoio con Gianluca Vialli, poi ritrovato al Chelsea. "È stato un grandissimo attaccante, l'ho avuto come compagno di squadra e come allenatore. Secondo me aveva le caratteristiche per avere una carriera più lunga in panchina, è forte e preciso. Sono contento che ora stia meglio, è una notizia che mi rende felice".