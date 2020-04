Casiraghi: "Sarà molto difficile ripartire. La Lazio è la più penalizzata dalla sospensione"

vedi letture

Pierluigi Casiraghi, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sulla ripresa del campionato: "Bisogna cercare di finire i campionati, anche l'Uefa sta spingendo per questo. La fattibilità è molto difficile, soprattutto nell'immediato, credo ci vorranno mesi. Bisogna salvaguardare la salute, non solo dei giocatori ma di tutte le persone che lavorano nel mondo del calcio. Ci vuole qualcuno che prenda una decisione, manca proprio quello: dovrebbe essere il Governo, ma fino ad ora tutti se ne stanno lavando le mani. Prendersi questa responsabilità non è semplice. Corsa scudetto? La Lazio è la squadra più penalizzata, aveva più entusiasmo di tutti ed era la favorita. Inter e Juventus stavano andando avanti in maniera più altalenante, quest'interruzione è un punto di domanda. Bisognerà capire tante cose, il vantaggio di avere una rosa più lunga può fare la differenza".