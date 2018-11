© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Ci sono diverse critiche sul suo rendimento in Nazionale". Queste le parole di Pierluigi Casiraghi, attaccante ex Lazio che ha commentato il momento di Ciro Immobile attraverso il microfono di Lalaziosiamonoi.it. L'ex ct dell'Under 21 ha proseguito: "Le partite in azzurro sono diverse rispetto a quelle del campionato. C’è una pressione diversa, compagni diversi, sistema di gioco diverso. Inoltre, con l’Italia ti alleni per pochi giorni e hai poche partite per dimostrare quanto vali. Ci vuole anche fortuna. Il valore di Immobile rimane quello, lui è un grande attaccante e un grande bomber. Per la Lazio è una certezza, ha una media gol impressionante e un rendimento altrettanto incredibile. Sicuramente per Inzaghi è una pedina fondamentale, che trascina il gruppo”.