Nella giornata di ieri sono cadute le accuse rivolte a Cristiano Ronaldo per possibile stupro da lui effettuato nei confronti della modella Kathryn Mayorga nel 2009, nei pressi di un hotel di Las Vegas. Una decisione che sta facendo discutere oltreoceano e che ha visto dire la sua anche ad Alex Morgan, stella della Nazionale statunitense vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo e icona globale del calcio femminile. La calciatrice attraverso il proprio profilo twitter ha ripostato un vecchio articolo di Vice.com, uscito ai tempi dell’avvio dell’inchiesta, il cui titolo è “Ronaldo è un’icona della corruzione nello sport” commentando con "ora questo è grande giornalismo".

Un articolo in cui si sostiene che la vicenda che ha visto coinvolto il giocatore ora alla Juventus sia lo specchio di un mondo che si sente al di sopra delle leggi e che sia sbagliato non inserire quanto avvenuto in un quadro più ampio di un sistema corrotto nel suo complesso. Nell’articolo inoltre c’è ampio spazio anche alla disparità di genere fra uomini e donne. Un post che è diventato virale (oltre 23mila like, 6500 condivisioni e più di 2mila commenti) ma che resta enigmatico e certamente non si può etichettare come un attacco al campione portoghese come invece alcuni utenti hanno inteso.