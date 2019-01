Caso Inter-Icardi, l'ex Serena: "Da capire se vuole davvero restare"

Aldo Serena, ex punta dell'Inter, ha parlato a Sportmediaset del caso Mauro Icardi. "Un caso complesso. Da una parte le esigenze e le richieste di Icardi, che è un top player senza dubbio e che merita un contratto da top player. Dall'altra l'Inter, che deve ragionare con calma e lucidità: i dirigenti sanno di avere a che fare un con un giocatore top e trovare la migliore soluzione. Sensazioni? Bisogna capire se Icardi ha davvero voglia di restare all'Inter. Non dimentico che è il leader, il capitano, un ruolo molto importante oltre a quello di valere, da solo, la metà dei gol della squadra, una squadra -ripeto- che gioca per esaltare le sue doti. Le questioni economiche si possono appianare, leggo di offerte da 7 milioni e richieste da 10 milioni all'anno, non solo se siano le cifre esatte, però ci si può venire incontro. Dopodiché occorre valutare altro, se Icardi ha davvero voglia di essere il leader dell'Inter oppure se gli rimane dentro la voglia di andare altrove".