Caso Kessie, nessun provvedimento del Giudice Sportivo: ecco perché

Il giudice sportivo - nella giornata di ieri - ha deciso di non sanzionare il Cagliari per gli ululati razzisti indirizzati a Lukaku, nella sfida con l’Inter di tre settimane fa. Ma non solo. Stesso esito - sottolinea il Corriere della Sera - per il caso Kessie. Anche qui nessun provvedimento dopo i buu di domenica sera al Bentegodi di Verona. Nel comunicato del giudice sportivo l’episodio non è nemmeno menzionato, come del resto nei referti del direttore di gara o degli ispettori della Procura Figc presenti al Bentegodi.