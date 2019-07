Caso Ronaldo-Mayorga. Il procuratore Wolfson: "Accuse non provabili"

Così il procuratore Wolfson dopo avere esaminato nuove indagini

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - WASHINGTON, 22 LUG - Il procuratore Steve Wolfson ha spiegato in una dichiarazione che, dopo avere esaminato la nuova indagine della polizia sulle accuse di stupro a Ronaldo da parte dell'ex modella statunitense Katheryn Mayorga, ha stabilito che esse "non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio e che non saranno contestati capi d'accusa al calciatore". Ronaldo aveva sostenuto che il rapporto c'era stato, ma era stato consensuale.