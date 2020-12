Caso Suarez, Agroppi: "La Juve ci prende per fessi. Perché non ammettono la colpa?"

“Ci prendono per fessi, merita una stangata”. Così Aldo Agroppi, raggiunto da Radio Punto Nuovo, commenta le ultime sul caso dell’esame farsa di Luis Suarez: “Non ci volevano mica gli scienziati per capire quello che era successo. La Juventus cerca difese? Ma perché non ammettono la colpa? Pensano che i giudici siano degli scemi, che tutti gli italiani siano degli scemi. Erano in difficoltà, ma ci prendono per fessi. Inasprirei le pene: è stata una furbata, meritano una stangata se non ammettono”.