Caso The Best, il voto di Barrera identico a quello del ct. Chi ha votato?

Il mistero attorno a Juan Barrera si allarga. Nella giornata di ieri, il capitano del Nicaragua ha dichiarato di non aver votato per il The Best, nonostante la FIFA abbia riportato una sua preferenza nei confronti di Lionel Messi. Barrera ha spiegato di non aver ricevuto alcun link per votare. Tuttavia, secondo quanto spiegato da José María Bermúdez, segretario generale della federcalcio nicaraguense, ha spiegato a futbolnica.net che la FIFA spedisce il link alla federazione e non al singolo calcaitore. La curiosità, a questo punto, è che secondo le comunicazioni ufficiali i voti di Barrera e del ct Duarte sarebbero identici. Chi ha votato al posto di Barrera?