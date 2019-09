Caso The Best, mancano i voti dell'Egitto. E la federcalcio chiede lumi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il The Best assegnato a Lionel Messi continua a far discutere, viste le accuse relative alla presunta alterazione dei voti da parte della FIFA. Un'altra vicenda opaca arriva dall'Egitto: i voti della federcalcio del Cairo non sono infatti presenti nel resoconto ufficiale pubblicato dalla massima organizzazione calcistica mondiale. E i vertici, scrive Tuttosport, hanno chiesto lumi a Infantino e sottoposti.