Caso Vida, la Croazia "tranquillizza" i club: "In 600 partite mai trasmesso il virus tra giocatori"

vedi letture

Nel comunicato in cui ha annunciato che la Nazionale è arrivata a Stoccolma, dove domani tutto il gruppo squadra si sottoporrà a nuovi test dopo la positività di Vida, la Croazia ha precisato un dettaglio importante riguardo alla possibile trasmissione del virus tra i giocatori durante le partite (riferendosi al difensore, in campo per tutto il primo tempo): "Vale la pena ricordare che il rischio di trasmissione del virus durante una partita di calcio da una squadra all'altra è minimo, se non inesistente, dato che nessun caso di trasmissione del virus durante la partita è stato registrato in più di 600 partite giocate in competizioni UEFA", si legge sul sito ufficiale.