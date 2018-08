Cassano: “Dispiace che Prandelli fatichi a trovare buona squadra”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Milan, Inter e Real Madrid, ha parlato a Radio Deejay tornando sul fallimento della spedizione Mondiale a Brasile 2014. “Fallimento dovuto agli errori fatti in sede di ritiro? Sono cazzate che si dicono al momento. Nel 2006, quando l’Italia vinse il Mondiale, c’erano tante problematiche eppure la nazionale ha vinto la Coppa del Mondo. Dal 2014 in poi mi è dispiaciuto che Prandelli non sia riuscito a trovare una grande squadra, ha avuto difficoltà a Valencia e al Galatasaray. Gliel’ho scritto qualche settimana fa, lo scandalo del calcio italiano è che lui non riesca a trovare una panchina. Lui mi ha risposto che lo scandalo più grande è che io non giochi in questa Serie A”, le parole di Fantantonio.