Cassano: “Hellas, non c’era feeling. Inter? Dura competere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Milan, Inter e Real Madrid, ha parlato a Radio Deejay dell’addio al Verona di un anno fa, del suo tifo interista e dell’ex compagno di squadra Francesco Totti.

Perché hai salutato il Verona quasi subito? “Avevo già parlato con Pecchia, avrei giocato da falso centravanti. Non è mai scattata la scintilla, non so il perché”.

Con quale calciatore hai avuto grande feeling in campo? “Totti, tutta la vita. C’era anche grande amicizia fuori dal campo. Ha disputato una carriera al 60-70%, nel senso che ha deciso di restare alla Roma ed è una scelta di vita da rispettare. In pochi l’hanno fatto, come Maldini ad esempio. Se Francesco fosse andato al Real Madrid, quando l’hanno chiesto, avrebbe vinto tanto e almeno un paio di Palloni d’oro”.

Quali squadre ti piacciono? “Sono interista, spero che l’Inter possa vincere lo scudetto ma giocare a San Siro è dura per tanti calciatori. Io sento spesso Ausilio, mio amico. Gli dico che, invece di prendere sei giovani oppure sei buoni calciatori, deve puntare a prendere due top player. Altrimenti - ha detto - è dura competere. Prenderei Thiago Alcantara o Mousa Dembele, calciatori abituati a giocare a grandi calciatori”.