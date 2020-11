Cassano: "Bayern e Liverpool favorite per la Champions. Barça, follia mandare via Suarez"

Consueta diretta su Instagram del sabato sera per Antonio Cassano assieme all’amico Christian Vieri. L’ex attaccante ha parlato così delle favorite per la conquista della Champions League: “Vedo Bayern Monaco e Liverpool davanti a tutti. Il Barcellona ha sempre una chance con Lionel Messi. Poi il Manchester City qualcosa di importante dovrà fare in Europa, prima o poi. Suarez? Vecchio lo dicono gli altri, lo hanno mandato via da Barcellona, altra follia. Ha fatto 350 gol in 6 anni. Non si è capito perché lo hanno mandato via. Poi hanno messo centravanti Griezmann”.