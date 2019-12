Antonio Cassano, dagli studi di Tiki Taka, ha così parlato a proposito degli acquisti ideali per l'Inter, esprimendo tre nomi con i quali i nerazzurri potrebbero arrivare ad insidiare la Juventus: "Per me l'Inter si migliora con tre nomi: Marcos Alonso in difesa, Vidal a centrocampo e un centravanti come Giroud. Con questi tre giocatori l'Inter se la gioca alla grande fino a giugno".