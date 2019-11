L'ex attaccante Antonio Cassano, dagli studi di Tiki Taka, ha così commentato l'episodio che ha visto protagonista Cristiano Ronaldo, nervoso nei confronti del proprio allenatore dopo la sostituzione in Juve-Milan: "Sarri ha avuto le palle di cacciare un grande campione come Cristiano Ronaldo. Ma non ha fatto (riferendosi al portoghese nella circostanza, ndr) niente di clamoroso, eh... A me successe dodici anni fa in un Roma-Lazio fui tolto da Capello, ho sbroccato e me ne sono andato a casa. Se mi pescavano quel giorno là prendevo una squalifica... Altro che multa. Io so cosa significa fare cagate grandiose, ma lui non ha fatto niente, è zero. Se ne parla solo perché è Ronaldo".