Cassano e il post Ronaldo alla Juve: "Icardi è l'unico che può permettersi a livello economico"

Si parla della Juventus del post Cristiano Ronaldo durante la BoboTv, appuntamento classico sul canale Twitch di Christian Vieri. Nei discorsi affrontati dagli ospiti Adani e Ventola, si inserisce Antonio Cassano, convinto che per i bianconeri ci sia una sola via percorribile per sostituire il cinque volte Pallone d'Oro portoghese tenendo in equilibrio il bilancio: "Icardi non ha lo status di Ronaldo, ma in Italia fa 25 gol ed è l'unico che può permettersi la Juve a livello economico. Non possono permettersi Haaland, Mbappé e Messi, allora occhio anche ad Aguero che è in scadenza".