Cassano: "Fiorentina, Italiano non ha grandi esperienze. Bisogna stare attenti, vivono alla giornata"

Anche Antonio Cassano durante la Bobo TV ha parlato di Fiorentina: “Se hanno fatto per due anni un disastro dietro l’altro non c’entra niente Jorge Mendes. Non mi sono chiare alcune cose, non volevano spendere certi soldi e poi hanno preso Nico Gonzalez che è molto bravo a certe cifre. Poi prendi Italiano, che non ha esperienza molto importante in squadre abbastanza complicate e va a Firenze in una piazza molto particolare, molto bella. È una situazione particolare, bisogna stare attenti: a Firenze, dopo due-tre mesi, se non va bene prendono e cambiano. Vivono alla giornata e non va bene per una piazza come Firenze”.